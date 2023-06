Alt yapı çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Dulkadiroğlu Belediyesi, İstasyon mahallesinde muhtelif sokaklarda yol çalışması yaptı. Mahallelerde ulaşımı rahatlatacak projelerin yoğun bir şekilde devam ettiğini ifade eden Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, konuyla ilgili bir değerlendirme yaptı. Başkan Okay, değerlendirmesini şu şekilde sürdürdü: “İlçemizin her alanda daha iyi bir noktaya gelmesi adına yoğun bir çalışma yapıyoruz. Özellikle alt yapı çalışmalarında ekiplerimiz gece gündüz çalışmaktadır. Mahallelerimizin ulaşım konusunda sıkıntı yaşamaması adına asfalt, kilit parke ve stabilize yol çalışmalarımız devam ediyor. Son olarak İstasyon mahallesinde ekiplerimiz çalışma başlattı. Burada ulaşımı rahatlatacak bir projeyi tamamlamak üzereyiz. Mahallemize şimdiden hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.”