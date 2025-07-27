Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde dün çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışıldı. Yangına ilişkin gelişmeleri anbean aktaran Aksu TV ekibi, alevlerin yükseldiği bölgeden hem gece saatlerinde hem de sabahın ilk ışıklarıyla birlikte canlı yayınlar yaparak olay yerindeki son durumu izleyicilere ulaştırdı.

Yıldırım düşmesi sonucu çıktığı iddia edilen yangın, kısa sürede büyüyerek ormanlık alanda etkili oldu. Bölgeye çok sayıda Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlerin kontrol altına alınması için gece boyunca yoğun bir mücadele verildi.

Yangın nedeniyle 3 ev tamamen yandı, yaklaşık 18 ev tedbir amaçlı tahliye edildi; dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye başvurdu ancak ciddi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı.

Çevre illerden gelen desteklerle birlikte alevlerle mücadele gece boyu sürdü.Yangına günün ilk ışıklarıyla beraber havadan müdahale devam etti. Yine çevre il ve ilçelerden takviye ekipler söndürme çalışmalarına destek verdi.

Aksu TV muhabirleri, yangının etkili olduğu noktalarda sabaha kadar bölgede kalarak, hem karanlıkta hem de gün doğumunda yangının boyutunu ve ekiplerin çalışmalarını ekrana taşıdı. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme sürerken, yetkililer vatandaşlara özellikle yaz aylarında ormanlık alanlarda dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.