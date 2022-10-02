Şalvar güreşi finalleri öncesinde Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan’ın katılımıyla Alpedo-Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu tarafından dondurma şovu gerçekleştirildi.
Etkinliğe Erdoğan’ın yanı sıra Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Dr. Hakan Kazancı, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, Başkan vekili Şahin Hopur ve binlerce vatandaş katılım sağladı.
Er Meydanında yapılan dondurma şovunda Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan baltayla dondurma kesti.
Güzel görüntülerin sahne aldığı şovun ardından güreşleri izlemeye gelen binlerce yerli ve yabancı misafirlere Alpedo-Kervan Lezzetler Grubu tarafından dondurma ikram edildi.
Dondurma şovu sonrası açmış oldukları stantta Aksu TV Haber Muhabiri Murat Baltacı’ya açıklamalarda bulunan Başkan Kervancıoğlu `gönüllü turizm elçisi olarak tanıtım yolunda çalışmalarımıza devam edeceğiz’ diye konuştu.