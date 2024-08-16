Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika’da birçok ülkeye yayılan maymun çiçeği virüsü nedeniyle son iki yıl içinde ikinci kez küresel halk sağlığı acil durumu ilan etti. DSÖ Acil Durum Komitesi tarafından yapılan açıklamada, bildirilen vaka sayısının 14 bini aştığı ve 524 ölümün yaşandığı belirtildi. Komite, bu rakamların geçen yılın toplamını geride bıraktığını vurguladı.

Aksu Haber olarak, bu gelişme üzerine vatandaşlara maymun çiçeği virüsü hakkındaki düşüncelerini sorduk. Birçok kişi, salgınlardan dolayı artan endişelerini dile getirirken, sağlık önlemlerinin artırılması gerektiğini vurguladı. Özellikle kalabalık alanlarda maske ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini belirten vatandaşlar, sağlık otoritelerinden daha sıkı tedbirler alınmasını beklediklerini ifade etti.