2 nanometre (2nm) teknolojisine sahip yeni nesil çipin seri üretimine yılın ikinci yarısında başlanması bekleniyor

Yeni çipin performans ve enerji verimliliğinde önemli bir sıçrama sağlaması, böylece teknoloji dünyasında köklü bir değişim yaratması öngörülüyor.

Modern teknolojinin temeli

Mikroçipler, günümüz teknolojisinin yapı taşları arasında yer alıyor. Elektrikli diş fırçalarından akıllı telefonlara, dizüstü bilgisayarlardan ev aletlerine kadar neredeyse tüm elektronik cihazlarda kullanılıyor. Bu çipler, silikon gibi malzemelerin katmanlar hâlinde işlenmesiyle oluşturuluyor ve milyarlarca transistör içeriyor.

Transistörler, elektrik akışını kontrol eden minyatür anahtarlar gibi çalışıyor ve bilgisayarların işlem yapmasını sağlıyor. Çip üzerindeki transistör sayısı arttıkça cihazlar daha hızlı ve güçlü hâle geliyor.

Yarı iletken sektörü, daha fazla transistörü daha küçük bir alana sığdırma hedefiyle sürekli gelişim içinde. Bu da daha hızlı, güçlü ve enerji tasarruflu cihazların önünü açıyor.

Performans ve verimlilik artıyor

TSMC’nin 2nm teknolojisi, bir önceki en gelişmiş nesil olan 3nm çiplere kıyasla dikkat çekici avantajlar sunuyor.

Aynı enerji tüketiminde yüzde 10 ila yüzde 15 oranında daha yüksek işlem hızı sağlarken, aynı hızda çalışırken ise enerji tüketimini yüzde 20 ila yüzde 30 oranında azaltabiliyor.

Ayrıca 2nm çiplerdeki transistör yoğunluğu, 3nm teknolojisine göre yaklaşık yüzde 15 daha fazla. Bu sayede cihazlar daha az enerjiyle daha karmaşık işlemleri daha hızlı gerçekleştirebiliyor.

“Silikon kalkan”ın stratejik önemi

Tayvan’ın mikroçip endüstrisi, ülkenin güvenliğiyle doğrudan ilişkilendiriliyor. "Silikon kalkan" olarak adlandırılan bu yapı, ABD ve müttefiklerinin Çin’in olası bir işgaline karşı Tayvan’ı koruma yönündeki çıkarlarını güçlendiriyor.

TSMC, kısa süre önce ABD’de beş yeni fabrika kurmak üzere 100 milyar dolarlık anlaşma imzaladı. Ancak bazı yetkililer, 2nm çiplerin Tayvan dışında üretilmesinin adanın güvenliğini zayıflatabileceği görüşünde.

1987 yılında kurulan TSMC, yani Tayvan Yarı İletken Üretim Şirketi, başka şirketler için çip üretimi yapıyor. Tayvan, küresel yarı iletken dış üretim pazarının %60’ını elinde bulunduruyor ve bunun büyük kısmı TSMC tarafından karşılanıyor.

Apple’dan Nvidia’ya, teknoloji devlerinin tercihi

TSMC'nin geliştirdiği ileri düzey mikroçipler, birçok büyük teknoloji şirketi tarafından kullanılıyor. Şirket, Apple'ın iPhone, iPad ve Mac cihazlarında kullanılan A serisi işlemcilerini, yapay zekâ ve makine öğrenimi uygulamalarında tercih edilen Nvidia grafik işlemcilerini ve süper bilgisayarlarda kullanılan AMD'nin Ryzen ve EPYC işlemcilerini üretiyor.

Ayrıca Samsung, Xiaomi, OnePlus ve Google gibi markaların kullandığı Qualcomm Snapdragon işlemciler de TSMC tarafından üretiliyor.

Daha küçük ama daha güçlü cihazlar yolda

2020 yılında TSMC, akıllı telefonlar ve yüksek performanslı bilgi işlem (HPC) sistemleri için kritik öneme sahip 5nm FinFET teknolojisini geliştirdi. Ardından 2022’de 3nm sürecine geçilerek performans ve enerji verimliliği daha da artırıldı. Apple'ın güncel A serisi işlemcileri bu teknolojiye dayanıyor.

Yeni nesil 2nm çiplerin kullanıldığı akıllı telefon, dizüstü bilgisayar ve tabletler daha güçlü olacak, daha uzun pil ömrü sunacak. Bu da daha küçük ve hafif cihazların önünü açacak.

Yapay zekâ ve otonom sistemlerde sıçrama

2nm çiplerin sunduğu hız ve verimlilik, sesli asistanlar, anlık dil çevirileri ve insan müdahalesi olmadan çalışan sistemlerde önemli gelişmelere yol açabilir. Veri merkezleri, daha az enerji tüketimi ve daha güçlü işlem kapasitesi sayesinde çevresel sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağlayabilir.

Otonom araçlar ve robotik teknolojiler de bu çipler sayesinde daha hızlı ve güvenilir hâle gelerek günlük hayatımızda daha yaygın şekilde yer alabilir.

Yeni çağın kapılarını aralayan teknoloji

Tüm bu avantajlara rağmen, 2nm çip üretimi önemli teknik zorluklar da barındırıyor. Üretim süreci, aşırı ultraviyole (EUV) litografi gibi ileri düzey teknolojiler gerektiriyor. Bu da hem maliyetleri artırıyor hem de son derece hassas işlem kabiliyeti talep ediyor.

Bir diğer sorun ise ısı yönetimi. Daha küçük transistör boyutları ve artan yoğunluk nedeniyle, çiplerin aşırı ısınması performansı ve ömrü olumsuz etkileyebilir. Geleneksel silikon malzemeler de bu ölçeklerde sınırlarına ulaşabileceği için yeni malzeme arayışları gündeme geliyor.

Tüm bu zorluklara rağmen, 2nm teknolojisiyle birlikte daha güçlü, daha verimli ve daha küçük cihazlar üretme imkânı, hem tüketici elektroniği hem de endüstriyel bilişimde yeni bir dönemin kapılarını aralıyor.