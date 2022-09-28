Alsancak Polis Merkezi Amirliği mevkiinde trafik uygulama noktası oluşturan ekipler, E.A. idaresindeki cipi durdurdu.

Polis ekibinin alkol kontrolünü reddeden sürücü, uygulama noktasında bir polis memurunu aracıyla çarpıp yaralayarak kaçtı.

Sürücünün yakalanması için bölgeye polis ekipleri sevk edildi.Ehliyetsiz ve alkollü olduğu ortaya çıktı.

Kovalamaca sırasında E.A'nın aracı, Liman Caddesi'ni Ankara Caddesi'ne bağlayan kavşakta H.S'nin kullandığı otomobile çarptı.

Kazada yaralanan H.S, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gözaltına alınan E.A'nın yapılan sorgulamasında ehliyetsiz olduğu ve alkollü araç kullandığı tespit edildi.

E.A'ya 10 bin lira idari para cezası uygulandı.