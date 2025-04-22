Mardin'de dün sabah saatlerinde yaşanan olayda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü (KOM) tarafından planlı yürütülen operasyon kapsamında uygulama noktasında şüpheli bir araç durdurulmak istendi.

Ancak 'Dur' ihtarına uymayan sürücü, Nusaybin İlçe Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliğinde görevli polis memuru A.Y.Ö'ye çarpıp kaçtı.

POLİS MEMURU AĞIR YARALANDI

Ağır yaralanan polis, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

SORUŞTURMA KAPSAMINDA GÖZALTINA ALINDI

İlçe girişinde dün R.U'nun, kullandığı ve plakası henüz öğrenilemeyen pikapla "dur" ihtarına uymayıp kaçarken aracı üzerine sürmesi sonucu bir polisi yaraladığı olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan sürücü R.U'nun aracında yapılan aramada, yüklü miktarda gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi.

Polis, R.U. ile bağlantılı oldukları iddiasıyla İ.İ. ve E.A'yı da gözaltına aldı.

SÜRÜCÜ VE 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Bu kişilerden R.U., cumhuriyet savcılığındaki sorgusu sonrası çıkarıldıkları hakimlikçe "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet", İ.İ., "kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet" E.A. ise "kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet" ve "suçluyu kayırma" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.