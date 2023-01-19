Mesai sonrası evine gitmek üzere bindiği minibüste 9 Ocak'ta kalp krizi geçiren 54 yaşındaki Hüseyin Açıkgöz, araç şoförü tarafından kentteki özel bir hastaneye götürüldü.



Burada doktorların müdahalesiyle duran kalbi yeniden çalıştırılan Açıkgöz, ameliyata alındıktan sonra sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.



Kalp Damar Cerrahı Prof. Dr. Mehmet Acıpayam, AA muhabirine, hastanın müdahalenin ardından hemen ameliyata alındığını, yapılan anjiyoda tüm damarlarda tıkanıklık tespit ettiklerini belirtti.

Acıpayam, "Ameliyattan sonraki süreç umduğumuz gibi gitti. Normalde 20 dakika müdahale edilmiş insanlarda beyinle ilgili sıkıntılar bekleriz ama hastamıza erken dönemde müdahale edildiği için şuuruyla ilgili herhangi bir problemle karşılaşmadık." dedi.



Kalp Damar Cerrahı Doç. Dr. Erdinç Eroğlu da hastanın kalp krizi geçirdiğini dile getirerek, "Minibüste hasta yığılıp kalıyor. Şoför hemen durumu fark edip hastayı hastaneye getiriyor. Hastamız 10 dakikalık yoldan kalbi durmuş bir şekilde getiriliyor. 10 dakika da bizim burada uzman arkadaşlarımızın müdahalesiyle hastanın kalbi tekrardan çalıştırılıyor. Yani 20 dakika kalbi duran bir hasta ama gerekli müdahaleler hızlıca yapıldığı için hastamız şu an hayatta çok şükür." diye konuştu.

Tır şoförlüğü yapan Hüseyin Açıkgöz ise mesai sonrası evine gitmek için minibüse bindiğini ve aniden fenalaştığını dile getirdi.

Açıkgöz, kendisini hastaneye getiren minibüs şoförü ile ameliyatını gerçekleştiren doktorlara teşekkür etti.