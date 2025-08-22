“Başarılı Kadronun Kompozisyonunu Bozmayı Uygun Bulmuyorum”

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, RAMS Park’ta düzenlenen sponsorluk anlaşması töreninde konuştu. Suudi Arabistan ekiplerinden NEOM SC’ye transferi gündemde olan Barış Alper Yılmaz hakkında açıklamalarda bulunan Özbek, şampiyonlukta büyük pay sahibi olan mevcut kadroyu korumak istediklerini vurguladı.

Özbek, “Geçen sene başarılı bir sezon geçirdik. Bu sene Avrupa’da hedeflerimiz var. Başarılı olmuş takımın kompozisyonunu bozmayı uygun bulmuyorum.” ifadelerini kullandı.

“Barış Alper Çok Önemli Bir Oyuncumuz”

Barış Alper Yılmaz’ın antrenmanlara katılmamasıyla ilgili rapor alacağını belirten Özbek, “Barış Alper bizim sevdiğimiz, çok önemli bir oyuncumuz. Galatasaray’a katkısı çok büyük.” dedi.

“Avrupa’da Başarı İçin Planımız Hazır”

Galatasaray’ın hedefinin Avrupa’da başarı olduğunu söyleyen Özbek, “Hedefimiz mevcut başarılı kadroyu korumaktı. Bunun en büyük göstergesi Osimhen transferidir. Türkiye’nin en büyük transferini gerçekleştirdik. Sane de bu planın bir parçası.” sözleriyle transfer stratejilerini özetledi.

Kaleci Transferi İçin Çalışmalar Sürüyor

Muslera’nın ailesiyle birlikte dönme isteği nedeniyle kaleci transferine yöneldiklerini açıklayan Özbek, “Arkadaşlarımız büyük çaba gösteriyor. En kısa sürede bu transferi tamamlamak istiyoruz.” dedi.