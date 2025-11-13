Gürcistan'ın Kakheti bölgesinde düşen Türk Hava Kuvvetlerine (THK) ait C130 tipi askeri kargo uçağının enkaz alanındaki arama kurtarma çalışmaları gece saatlerinde de devam etti.



Kakheti bölgesine bağlı Signagi Belediyesi'nde dağlık alanda düşen C-130 tipi askeri kargo uçağı için bölgeye giden kaza kırım ve arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları ikinci gününde, sabah saatlerinden itibaren helikopterlerin de desteğiyle sürdü.



Havanın kararmasıyla bölgeden birçok askeri ve arama kurtarma ekiplerine ait araç ayrılmaya başlasa da uçağın düştüğü alandaki çalışmaların gece de devam ettiği görüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda, askeri kargo uçağının kara kutusunun bulunduğunu belirterek incelemelerin başlatıldığını ifade etmişti.

Bulunan karakutu Türkiye'ye getirildi. Gövde ve motor parçaları ile çevresindeki tüm bulgular incelenecek. Olay yerinde kazaya ışık tutabilecek her ayrıntı kayıt altına alınıyor.

Kazanın nedeni, ekiplerin saha çalışmalarının tamamlanması ve teknik analizlerin ardından netlik kazanacak.