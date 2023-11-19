AK Parti, yeni bir torba yasa teklifinin hazırlıklarına başladı. Deprem bölgesinde hiçbir gerekçe olmamasına karşın gıdadan inşaat malzemesine kadar her alanda fahiş fiyat artışları yapanlara üç kat fazla ceza uygulanacak. Torba yasa teklifine eklenen bir madde kapsamında 11 ilde gıdadan kiraya, inşaat malzemelerinden hammaddeye kadar her alanda fahiş fiyat artışına diğer illerde uygulananın üç katı ceza verilecek.

Halen fahiş fiyat uygulayanlara her bir aykırılık için 10 ila 100 bin lira arasında ceza veriliyor. Bir takvim yılı içinde fahiş artış tekrarlanırsa cezalar da katlanıyor. Deprem bölgesinde bu cezalar üç kat artmış olacak. Düzenleme yılbaşından önce yasalaştırılacak.