Ticaret Bakanlığı, ikinci el araçların, sıfır satış fiyatının üzerinde bir fiyattan pazarlanmamasına ilişkin kısıtlamadan önce 20 bin civarında olan düzenlemeye aykırı ilan sayısının, son incelemelere göre 5 binin altına düştüğünü bildirdi.

15 Temmuz itibarıyla yürürlüğe giren düzenleme kapsamında, tüm gerçek ve tüzel kişilerin ilan verilmesi aşamasında "ilan platformları" tarafından uyarıldığı anımsatılan açıklamada, bu uyarıya rağmen söz konusu yasağa aykırı verilen ilanlar ile ilan verenlere ilişkin bilgilerin Bakanlığa iletildiği ve takibinin yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, uygulamadan elde edilen sonuçlara ilişkin son durum da paylaşılarak, “İlan platformları tarafından üyelerine yapılan uyarı ve bilgilendirmeler ile Bakanlığımızca yapılan kamuoyu bilgilendirmeleri sonucunda anılan düzenlemeye aykırılık teşkil edebilecek toplam ilan sayısının 5 binin altına düştüğü anlaşılmıştır. Bu kapsamda, söz konusu ilanlara ilişkin bilgiler ilgili ilan platformlarından temin edilmiş ve bunların incelenmesine Bakanlığımızca başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

