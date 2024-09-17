Profesyonel kadrosu, modern araç ve ekipmanlarıyla olaylara hızlı ve etkin bir şekilde müdahale ederek olası can ve mal kayıplarının önüne geçen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, personeli çalışma koşullarını daha güvenli hale getirmek ve iş kazalarını en aza indirmek amacıyla kapsamlı bir iş sağlığı ve güvenliği eğitimi düzenledi.

İtfaiye Dairesi Başkanlığında düzenlenen seminerde itfaiye personellerine; iş kazalarının nasıl önlenebileceği, acil durumlarda doğru müdahale yöntemleri, kişisel koruyucu donanımların kullanımı ve sahada karşılaşılabilecek risklerin nasıl minimize edilebileceği konularında detaylı bilgiler aktarıldı. Eğitim esnasında, itfaiye personellerinin sahada karşılaştıkları tehlikeler ve bu tehlikelere karşı alınması gereken önlemler üzerinde de duruldu. Düzenlenen eğitimlerle hem itfaiye erlerinin iş güvenliğinin sağlanması hem de topluma daha etkin ve güvenli hizmet sunulması hedefleniyor. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, vatandaşlara daha etkin ve verimli hizmet noktasında hizmet içi eğitimlerin devam edeceği belirtildi.