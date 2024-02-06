Şehir dua sesleriyle yankılanırken herkes birbirini teselli ederek zamanın durduğu 4.17’ye kadar bekledi.

Asrın felaketinin yıldönümünde Kahramanmaraş’ın tek ekranı Aksu TV de şehrin nabzını tutarak saat 19 itibariyle ana haber ile depremlerin simge ismi olan ve 1400 canımızı kaybettiğimiz Ebrar Sitesi alanında canlı yayına başladı.

Farklı konukları ile depremin yıldönümünde gece boyunca yayın yapan Aksu TV, şehirdeki tüm anma etkinliklerini de takip ederek vatandaşların yanında oldu.

Aksu TV saat 19.00’da ana haberle başladığı canlı yayınını zamanın durduğu 4.17’ye kadar sürdü. Saat 4.17’de Ulu Cami İmam Hatibi Fatih Çetinkurt’un dualarıyla son bulan yayın ülkenin dört bir yanından ve diğer ülkelerden de yoğun bir şekilde takip edildi.

Aksu TV Genel Müdürü Cüneyt Beyit’in koordinesinde Genel Müdür Yardımcısı Erol Öner’in organizasyonu ve Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ali Tatlı’nın yönettiği yayında Aksu TV Haber Müdürü Kurtuluş Şükür’ün sunumuyla gerçekleşen dokuz saatlik yayın ile vatandaşların yanında olan Aksu TV, tüm ekibiyle sahada yer aldı.