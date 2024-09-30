Festivalde sahne alan ünlü şarkıcı Ece Mumay, sevilen şarkılarını Çağlayanceritli vatandaşlar için seslendirdi. Mumay, ayrıca ceviz hasadına da katılarak bölgenin ünlü cevizi hakkında bilgi aldı. Festivalle ilgili düşüncelerini Aksu Haber’e aktaran Mumay, “Çağlayancerit’te bulunmaktan ve bu güzel festivale katılmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Buradaki enerji ve coşku gerçekten harika,” dedi. Festival, yerel halkın yanı sıra birçok ziyaretçinin katılımıyla, hem bölgenin ünlü cevizinin tanıtımı hem de kültürel etkinliklerin kutlanması amacıyla dolu dolu geçti.

Editör: Yunus Firdevsoğlu