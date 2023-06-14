Ünlü isimler Türkiye'ye yönelik eleştirileriyle gündem oluyor.

Kimi zaman şarkıcılar kimi zaman da oyuncuların kötüleyici yorumları bitmek bilmiyor.

Bunun bir örneği ise bu gece yaşandı.

Şarkıcı Melek Mosso'nun ardından Yasak Elma dizisinde canlandırdığı Yıldız karakteri ile ünlenen Eda Ece de çok tartışılacak bir açıklamaya imza attı.

Ece, katıldığı bir ödül töreninde yaptığı konuşmasıyla sosyal medyada gündem oldu.

Deprem bölgesindeki seçmeni hedef aldı

14 ve 28 Mayıs'ta yapılan seçimlere ilişkin bir açıklama bulunan Ece, deprem bölgesinde yaşayan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyen seçmeni eleştirdi.

"Deprem bölgesine yaptığımız her şeyi onlar başkaları yapıyor sandı. Sandıktan onu anladık"

Ece, şu ifadeleri kullandı:

Deprem bölgesine yaptığımız her şeyi onlar başkaları yapıyor sandı. Sandıktan onu anladık ama neyse.

"Mizahi bir dille ele aldım"

Eda Ece, sosyal medyadan gelen tepkilerin ardından açıklama yapmak zorunda kaldı.

Ece'nin konuşmaları şu şekilde:

"Sandık şakama da bozulmuşlar. Ben özgür bir birey olarak kendi özgürlüğümü savunup, başkasının özgürlüğünü savunmayacak zekada biri değilim. İsteyen bardağa oy verir isteyen tuzluğa oy verir. İsteyen Ahmet'e, isteyen Mehmet'e oy verir. Özgürlük sadece bana değil herkese, isteyen istediğine oy verir. Ben orada baştan sona mizahi bir dille ele aldım. Mustafa Kemal Atatürk'ümün kurduğu bu güzel Türkiye Cumhuriyeti'ni ne kadar çok sevdiğimi, saydığımı ne kadar ülkeme yararlı bir şekilde tavır almaya çalıştığımı, zaten beni tanıyan herkes biliyor. Ben bu ülkeyi çok seviyorum. Linçci tayfadan da daha çok seviyorum."