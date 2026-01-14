UNESCO tarafından Türkiye’nin ilk ve tek ‘Edebiyat Şehri’ olarak ilan edilen Kahramanmaraş, bu özel kimliğini pekiştiren kültürel ve sanatsal etkinliklerini toplumun her kesimine ulaştırmaya devam ediyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Mevlâna İdris Kültür Sanat Sezonu kapsamında özellikle çocuklara yönelik programlara ayrı bir önem vererek, miniklerin edebiyat ve sanatla erken yaşta tanışmasına imkân sağlıyor.

Bu kapsamda Onikişubat Menekşe Anaokulu’nda düzenlenen masal dinletisinde, çocuk edebiyatının sevilen isimlerinden Sevde Gözükara, küçük okurlarla bir araya geldi.

Renkli masalları çocuklara aktaran Gözükara, anlatımlarına oyunlar ve hayal kurma egzersizleri ekleyerek çocukların hem eğlenmesini hem de düşünmesini sağladı. Çocuklar masalların içine dahil edilerek kendi fikirlerini ortaya koydu.