Türkiye’nin UNESCO’daki ilk Edebiyat Şehri unvanına sahip Kahramanmaraş, Büyükşehir Belediyesinin kültür ve sanat faaliyetleriyle edebiyat dolu günler yaşamaya devam ediyor. Mevlâna İdris Kültür Sanat Sezonu kapsamında her yaş grubundan edebiyatseveri farklı etkinliklerle buluşturan Büyükşehir Belediyesi, 10 Haziran Çarşamba günü edebiyat dolu programa ev sahipliği yapacak. Bu kapsamda, “Bir Edebi Fikir Nasıl Gelişir?” adlı söyleşi edebiyatseverlerle buluşturulacak.

TDV Kitabevi Konferans Salonu’nda saat 20.15’te başlayacak programda yazar Mustafa Köneçoğlu moderatör olarak katılacak. Söyleşinin konuğu ise gazeteci ve yazar Cihan Aktaş olacak. Programda, gözlem, deneyim, hayal gücü ve düşüncenin edebi metinlere nasıl yansıdığı, bir yazarın fikirlerini eserlerine dönüştürürken izlediği yöntemler ve yazma pratiğinin incelikleri masaya yatırılacak. Katılımcılar, söyleşi boyunca merak ettikleri soruları yöneltme fırsatı da bulacak. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, edebiyata ilgi duyan, yazarlık ve düşünce dünyasına dair yeni perspektifler kazanmak isteyen tüm vatandaşlar programa davet edildi.