Edirne'de polis ekipleri, bir otomobilde yaptıkları aramada yaklaşık 10 kilo ağırlığında yedi adet 24 ayar altın külçesi buldu.

Edirne Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kent girişinde risk analizine dayalı kontroller sırasında şüpheli buldukları bir aracı durdurdu.

9 KİLO 900 GRAMLIK KÜLÇE ALTIN ELE GEÇİRİLDİ

Moldova uyruklu 29 yaşındaki sürücü Konstantin D.’nin kullandığı otomobilde yapılan detaylı aramada, aracın farklı bölmelerine gizlenmiş toplam 9 kilo 900 gram ağırlığında 24 ayar yedi külçe altın tespit edildi.

Altınlara el konulurken, sürücü gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.