Edirne Süloğlu 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında görevli piyade askeri personeli taşıyan araç, Hacıumur Köyü yakınlarında sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler askeri personeli sıkıştıkları yerden çıkardı.

Yaralı 3 asker çevre hastanelere kaldırıldı. Uzman çavuş Ramazan Merzifonluoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri, sosyal medyadan taziye mesajı paylaştı.