Anadolu Sohbetleri Programında gazete ve tv'lerin Ankara Temsilcileri ile bir araya gelen Ak Parti genel Başkan Yardımcısı Afkan Ala, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

YENİ ANAYASA TARTIŞMALARI

Bizim derdimiz, anayasalarının yapım süreci metnine dahildir çünkü yorumlanırken, anayasanın hangi iklimde yapıldığı anayasaya siner…

Anayasanın da ruhu vardır. Siyasal iradeyi sınırlandırma üzerine kurgular askeri dönemde yapılan anayasalar çünkü onlara göre yanlışı yapanlar siyasilerdir. O ruhu yansıtır.

80’den beri defalarca değişti…100’den fazla değişiklik var. Bu kadar değişince kendi içindeki tutarlılık mantık da kayboldu…

BU ANAYASA KRİZ ÇIKARTMAYA ÇOK MÜSAİT

Şu anda kriz çıkmıyorsa karizmatik lider var Cumhur ittifakının çoğunluğu var ilkeler üzerinden anlaşması var, yoksa bu anayasa kriz çıkartmaya çok müsait…

ANAYASA VE YARGITAY ARASINDAKİ KRİZ

Her an kriz çıkabilir diyorduk sonra iki mahkeme arasında kriz çıktı. Bu kriz çıkıyorsa görevlerini yetkilerini çatıma ortaya çıkarmayacak şekilde düzenlemek gerekir bu var mı yok…

Sorun çıkmışsa bu haklı şu haklı diyebilirsiniz ama sorunu çözer mi çözmez millet beden öder mi öder, siyasetçi bu bedeli ödetmemeli…Bu anayasa sorun üretiyor kurgusunda problem var…

ANAYASA İLE HALKIN CEBİ ARASINDA İLİŞKİ KURMAK

Anayasa ile halkın cebi arasında ilişki kuramayan siyasetçi dönüp bir bakması lazım.

Londra dünyanın finans merkezi haline gelmesinin nedeni güven…

Siyasal iklim oluşturacaksınız ki bunun ana kaynağı anayasadır. Yazılı bir anayasa var 1876’dan beri geleneği var…

EKONOMİK HEDEFLERİMİZ VAR

Ekonomik hedeflerimiz var, bunu yakalayabilmemiz için anayasanın ilk başta bu hedefle uyumlu iklim oluşturması lazım.

Temel hedefimiz ne? Türkiye yüzyılı dedik, gelişmekte olan bir ülkeyiz, gelişmekte olan ülke liginden bir üst lige çıkacağız üst gelir grubunda olan ülkeler ligine çıkacağız. Gelişmiş ülkeler deniliyor…

EN ÖNEMLİ KALDIRAÇ ANAYASA

En önemli kaldıraç anayasa, niye anayasa? Her seçimde anayasanın tartışıldığı yerde yatırım yapılması düşünülür mü?

ANAYASANIN EKONOMİYE ETKİSİ

anayasa tartışmalarının temel metnin bu kadar tartışıldığı yerde askeri düzende yapılmış bir anayasada çok uzun vadeli yatırımlar yapar mısınız?

BİR ANAYASA DÜŞÜNÜN KENDİ KURALLARININ UYGULANMASINI GARANTİ ALTINA ALAMIYOR

Anayasa düşünün kendi kurallarının uygulanmasını bile garanti altına alamamış benim haklarımı nasıl garanti altına alınacak.Anayasa kendi kurallarının uygulanmasını garanti altına alabilmelidir.

Anayasa kendi uygulamasını düzenlemeleriyle garanti altına alan metne denir öyle mekanizma kurur ki o uygulanır uygulanamıyorsa problem var demektir. Bağımsız kurumlar dediği kurumlarda ayrı ayrı görüşler ortaya çıkıyorsa, sorun var demektir.

MUHALEFET ŞİMDİ ANAYASADAN VAZGEÇMİŞ GÖZÜKÜYOR

Muhalefet şimdi anayasadan vazgeçmiş gibi gözüküyorlar buna dikkat çekiyorum yuvarlak masalar ayrı ayrı düşünen insanlar bir araya gelsin uzlaşarak memleketin ihtiyaçlarını karşılasınlar diye oluşturulur.

VESAYETİN DİRİLİŞİ

Eğer biz anayasayı demokrasiyi kurumsallaştırmazsak, anayasa ile garanti altına almazsak vesayet yine diriltilir…

MASAYA NEDEN OTURULMASIN?

Bir araya gelme ihtimali var mı evet, Ortadoğu ülkesi de değiliz, ayrı ayrı görüşleri olan partiler var ve er şey konuşuluyor neden masada oturulmasın daha önce de kuruldu, katkı sağladı, şimdi yapılacak olan onun üzerine kurulmuş olacak.

ANAYASALAR NİYET OKUMA METNİ DEĞİLDİR

Anayasalar niyet okuma metni değil, ne söyleyecek diye oturulur sözün gücü vardır niyetin gücü yoktur. Sözü kayda alısınız niyetleri değil. Bir şey söyleyeceksek söyleriz.

METİN NE ZAMAN ORTAYA ÇIKAR?

ÖNCE YÖNTEMİ BELİRLEMEMİZ GEREKİR

Önce yöntemi belirlememiz gerekir. Yöntem yanlış başlarsa içerik de yanlış olur arzu ettiğimiz sonuçları doğurmaz elbette hazırlığımız var. Ama biz anayasa çalışmalarını toplumla konuşmadan şak diye metin ortaya koyarsak savunduğumuz ilkelere ters düşer

HERKESİN RAZI OLACAĞI METİN OLMALI

Anayasalar siyasal uzlaşma metinleridir. Oy verenlerin benimseyenlerin katkı sunanların olurunu alacaksınız ama geride kalanların da itiraz edenlerin de razı olacağı bir metin olmalı.

İTİRAZ EDENLERİ DE RAZI ETMEK GEREKİR

Yüzde 55’i aldınız ama geri kalanı da razı etmelisiniz.

Önce işleyen bir devlet mekanizması olsun hızlı işlesin, kişilerin hak ve özgürlükleri garanti altına alınsın buna itiraz eden kim olur çok az insan olur…

İÇERİKTEN ÖNCE YÖNTEMİ BELİRLEMELİYİZ (QQQQQQ)

Yöntemi önce önerelim yöntemde anlaşmadan içerik tartışmasına girmek sonuç vermez. Önce yöntemi belirleyelim.

Kararlar nasıl alınacak nitelikli çoğunlukla mı oy birliğiyle mi?

ÖNERECEĞİM YÖNTEM

Önereceğim yöntem önce bir araya gelmeyi sağlayalım.

Takvimlendireceğiz, yol haritası ortaya koyacağız kendi açımızdan…

Türkiyenin siyasal birikiminin bunu sağlayabileceği kanaatindeyim.

Orta gelir tuzağına orta siyaset tuzağına düşmemek gerekir…

NUMAN BEY’İN AÇIKLAMALARI

Numan Bey açıklama yaptı Cumhurbaşkanımız ilk dört madde ile ilgili tavrını net olarak ortaya koydu, bunlar tartışılabilir ama…

Yapısal reformları hızlandırarak yola devam etmek gerekiyor. Siyasal hedeflerini iklimini garanti altına alacak bir anayasa iyi işleyen hızlı işleyen bir devlet hukuk güvenliği garanti altına alınmış bir devlet yapısı…

Sıkıntı duyulan noktaların giderilmesi önemli kıymetli…

Tarım toplumundan sanayi toplumuna geçtik bilgi toplumuna geçmek istiyoruz…

Bilgi toplumunda, dijital dünya, yapay zeka…Bireyin hakları daha ön plana geçti…

Yaptığım çalışma her alanda, eş zamanlı hangi reformları yapmalıyız…Ona çalışıyoruz…

Eskiden kalma alışkanlıklarla sorun yaratacak noktalara yöneliyoruz…Nasıl nereden başlamalıyız bunu tartışmalıyız…

GÜNDEMDEKİ KONULAR

CUMHUR İTTİFAKININ YENİ SİYASET ANLAYIŞI

DEM PARTİ İLE TOKALAŞMA

ÇÖZÜM SÜRECİNE DOĞRU EVRİLİR Mİ?

Pozitif iklim gözle görülür şekilde var, partiler liderler birbirleriyle önceden nadiren olan diyalogları kuruyorlar diyalog kanalları açık partiler arasında liderler arasında…Gelişmelerle katkıta bulunuyorlar bu Türkiye için önemlidir. Temel meseleler konuşulabilir konuşuluyor zaten…

Seçim sonrası diyalog kanallarındaki iyileşmeyi çok olumlu buluyorum Türkiyenin ihtiyaç duyduğu iklimi kurumsallaştırması için yeni anayasa gerekiyor

Güncel gelişmeler belirleyici oluyor önemli olan iklimin korunmasıdır.

Bizim baştan beri Türkiyede politikamız belli terörle mücadele şiddete hayır, milletin demokrasinin gelişmesi hak ve özgürlük konusunda bunları hep yaptık yeni bir şey değil.

İMRALI OLAYI ÖCALAN İLE TEMAS

Spesifik sorulara ilişkin hazır cevaplar yok, gündemimizde değil.

ÇÖZÜM SÜRECİ Mİ BAŞLIYOR

MASAMIZDA BÖYLE BİR ŞEY YOK

Sorun da farklı sorunlara bulunacak çare de farklı her seferinde aynı şey yapmak durumunda değiliz ki…Şu anda bizim temel meselelerimizi nasıl baktığımızı Türkiyeyi nereye taşımak istediğimizi söylüyorum. Yapısal reformlara ihtiyacımız var onlara odaklanıyoruz.

Türkiyenin yeni şeyleri konuşması lazım, dönüp dönüp aynı şeyleri tartışıyor olmamız doğru değil kimisini çözdük kimizini çözemedik ama aynı noktada kalmak doğru değil…

Başa dönersek çok uzun zaman alır, etrafında olup bitenlerden bağımsız bakamazsınız…

DEMOKRATİK REFORMLAR IRAK VE SURİYEYE DÖNMEMİZİ ENGELLEDİ

Ak Parti devrim niteliğinde reformlar yaptı, 24 saat yayın yapıyor Kürtçe Kanal…Bunlar aşıldı, o süreçlerin belli yerinde Ortadoğu tarumar oldu Türkiye o reformlarını yapmamış olsaydı Türkiyeyi de Irak ve Suriye’ye çevirmeye çalışan projeler gözümüz önünde yaşandı daha önceden tedbir alındığı için milletin desteğini önemseyen reformlar yapıldığı için o sonuçlar olmadı. 6-8 Ekim olayları Gezi olayları hepsinin amacı Suriye’de ırak’da Libyada ne olduysa onu yapmaktı biz demokratik yoldan tedbirlerini almıştık.

O projeler ellerinde kaldı. Vicdanın hukukun demokrasinin gücünü kullanarak yaptık. Halkı dikkate almayan bir iktidar olsaydı o projeler geçerli olurdu.

DİYALOGLAR ÖNEMLİDİR

Merhabalaşmalar diyaloglar çok önemlidir 180 derece fikirler olsa da bunlar çok önemlidir.

YENİ ANAYASA İÇİN ÖNCE BİR MASAYI KURALIM

Masayı bir kuralım, tartışmak için konuşmak için bir araya gelmek için anlaşalım, orada herkes görüşünü söyleyecek.

Yeni anayasa yapıyoruz eski anayasadan bir model seçmiyoruz.

BU MECLİS YAPISINDAN YENİ ANAYASA ÇIKAR MI?

İhtiyatlı iyimserlik içindeyim.

Enflasyonu düşürmemiz lazım yeryüzündeki en kötü vergilendirme sistemidir. Program uyguluyoruz…O programı uygulayalım…

KABİNEDE DEĞİŞİM OLUR MU?

AK PARTİDEKİ DEĞİŞİM

il başkanlarının 150sinden fazlası değişti Ak Parti 2002’den beri iktidarsa ayakta duruyorsa bu değişim gücüne de bağlı. Bizde değişim sürekli olduğu için farkına varılmıyor patırtı çıkartmadan yapıyor bunu değişim olurken de gidenlerin örselenmemesine dikkat ediyoruz. Değişerek dönüşerek yolumuza devam ediyoruz patırtı gürültü çıkartarak değil yeri geldiğinde yapıyoruz.

Kongreye gidiyoruz…Olabildiğince geniş katılımı sağlıyoruz.

Adalet mevzusu, bunlara kalıcı çözüm bulmak istiyoruz. 9’uncu paketi getirmişiz biz de sorun var diyoruz zaten…

Kabinede değişikliği Cumhurbaşkanınız bilir…

DEĞİŞİKLİK OLACAK

Burada değişiklikler olacak, değişikliğin zamanlaması önemli, parti yönetiminde de, yine değişim olacaktır.

AK PARTİ YİNE BİRİNCİ PARTİ

4-5 ayrı araştırmanın ortaya koyduğu Ak Parti yeniden birinci parti konumuna geldi. Sorun var ama çözüm yine Ak Parti olduğunu görüyorlar.

İMAMOĞLUNUN DAVASI

Biz kuralların uygulanmasını kuralların aynı zamanda iyileştirilmesini belirlemişiz. Kuralları kim uyguluyor mahkemeler biz ne yapabiliriz?

KEMAL KILIÇDAROĞLU OLAYI

Kural orada ne ise o işler, kuralların üstünlüğü diyoruz detayını bilmiyorum

Kural ne ise yanlış buluyorlarsa itiraz hakları vardır.