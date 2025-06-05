5 Haziran 2025 sabahı Türkiye’nin batı ve güney kıyılarında art arda yaşanan depremler, vatandaşlarda tedirginliğe yol açtı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) verilerine göre, sabah saat 08.18’de Çanakkale’nin Gökçeada ilçesi açıklarında 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin yerin 12.6 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi. Sarsıntı Gökçeada’nın yanı sıra Çanakkale merkezi ve çevresinde de hissedildi. Kısa süreli panik yaşanmasına neden olan deprem sonrası herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi.

Bu sarsıntıdan yaklaşık 45 dakika önce ise saat 07.32’de Akdeniz’de, Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında 4.0 büyüklüğünde başka bir deprem daha meydana geldi. Derinliği 6.7 kilometre olarak açıklanan bu sarsıntı da çevre ilçelerde hissedildi.

Uzmanlar, özellikle kıyı bölgelerinde son dönemde artan sismik hareketliliğe dikkat çekerek, vatandaşları olası artçılara karşı uyardı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi bölgedeki gelişmeleri yakından takip ederken, yetkililer resmi açıklamalar harici bilgilere itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.

İSTANBULLULAR BÜYÜK PANİK YAŞAMIŞTI

Türkiye, jeolojik yapısı nedeniyle dünyanın en aktif deprem kuşaklarından birinde yer alıyor.

Geçtiğimiz Nisan ayında, İstanbul'da 6.2'lik bir deprem yaşanmış, İstanbullu'lar 'büyük İstanbul depremi'nin korkusuyla, günlerce gecelerini dışarıda geçirmişlerdi.

ÇANAKKALE GEÇTİĞİMİZ HAFTALARDA DA SARSILMIŞTI

Çanakkale'de de geçtiğimiz haftalarda, Ege Denizi Eğriboz açıklarında 4.4 büyüklüğünde bir deprem kaydedilmişti.

Sarsıntının merkezi, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi olarak açıklanmıştı.

Depremin derinliği 6.72 kilometre olarak ölçülmüştü.

Şu ana kadar can ve mal kaybı bildirilmemişken, yöre halkı büyük panik yaşamıştı.