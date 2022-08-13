Sürecin takipçisi olacaklarına işaret eden Adem Aydoğan ve ekibi ilgili dilekçelerini İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim ettiklerini belirtti.



Adem Aydoğan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "değişim hareketine destek veren arkadaşlarımız ile birlikte tüm platformlarda eğitim çalışanlarının haklarının korunacağını ve eğitimin çıtasının yükseltilmesi için var gücümüzle çalışacakları. Bu manada eğitim çalışanlarının ekonomik olarak refahlarını düşünmek ve haklarını korumak için banka promosyon anlaşmasının, eriyen maaş zamları ve yükselen enflasyon neticesinde eğitim çalışanlarını memnun eder düzeyde olması gerekmektedir. Milli Eğitim Müdürlüğümüzün yapmış olduğu Onikişubat, Dulkadiroğlu, Türkoğlu ilçelerimizdeki bütün resmi kurumlarımızı kapsayan promosyon ihalesinin tek taraflı feshedilerek güncel şartlarda yeniden ihaleye çıkılmasını talep ettiğimiz dilekçemizi İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim ettik süreci sonuna kadar takip edeceğiz." dedi.