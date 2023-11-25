Mehmet Gümüşer Anadolu Lisesi okul idaresi ve öğretmenleriyle Sadık ocakbaşı’nda akşam yemeğinde bir araya gelen eğitim gönüllüsü Süreyya Erdoğanyılmaz, geleceği inşa eden Öğretmenlerin Gününü kutladı.

Programın ardından öğretmenler Aksu Haber’e özel geceyi değerlendirdi.

Mehmet Gümüşer Anadolu Lisesi Okul Müdürü Ali buldum, “bu özel günde öğretmenlerimizi yalnız bırakmayan Erdoğanyılmaz ailesine teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş’ın eğitim gönüllüsü Süreyya Erdoğanyılmaz ise öğretmenlerle bir araya gelmenin çok önemli olduğunu belirtti.