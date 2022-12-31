Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Sezai Karakoç Kültür Sanat Sezonu Kapsamında Çeşitli Etkinlikleri Vatandaşlarla Buluşturmaya Devam Ediyor.

Aralık Ayı Etkinlikleri Kapsamında; Konferansları, Yayınları Ve Kitaplarıyla Sadece Sınav Dönemindeki Gençlerin Değil Her Yaştan İnsanın Büyük Bir Beğeniyle Takip Ettiği Gri Koç Olarak Bilinen Eğitimci – Yazar Gökhan Müftüoğlu, Öğrencilerle Bir Araya Geldi.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde Düzenlenen ‘Griden Beyaza Başarı’ Konulu Seminerde Salon Doldu Taştı.

Programın Ardından Aksu Haber’e Açıklamalarda Bulunan Eğitimci – Yazar Gökhan Müftüoğlu, Çok Verimli Bir Seminerin Gerçekleştiğini Söyledi.