Uzun yıllardır eğitim alanında çeşitli görevlerde bulunan ve emekliliğinin ardından yazarlık kariyerine odaklanan Teyfik Karadaş, üçüncü kitabını okuyucularıyla buluşturmanın heyecanını yaşıyor. 55 yaşındaki eğitimci yazar Karadaş’ın şiir türündeki yeni eseri *"Neredeysen Gel Artık"*, edebiyatseverlerin beğenisini kazandı. Üç çocuk babası olan Karadaş, eserinde hayatın farklı yönlerini şiirsel bir dille ele alıyor.

Aksu Haber’e verdiği röportajda, şiir yazmanın kendisine kazandırdıklarından bahseden Karadaş, bu sürecin onun için bir içsel yolculuk ve duygusal ifade biçimi olduğunu dile getirdi. Şiirlerinde, hayata dair derin düşüncelere ve duygulara yer verdiğini belirten Karadaş, okuyucularla buluşmanın kendisi için büyük bir mutluluk olduğunu ifade etti.

Ayrıca yerel şair ve yazarları destekleyen işletme sahibi İsmail Göktürk, edebiyatın önemine değinerek, edebiyat şehri olarak bilinen Kahramanmaraş’ta yerel yazarların her zaman yanlarında olduklarını vurguladı. Göktürk, bölgedeki edebiyatçıların eserlerine sahip çıkmanın kültürel zenginliği artıracağını belirtti.