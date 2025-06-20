Kahramanmaraş’ın köklü ve hayırsever ailelerinden biri olan Balduk Ailesi, eğitim alanındaki destekleriyle bir kez daha gündemde.

Nazar Tekstil Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nazlı Ceylan Balduk Kurtul, Aksu TV’nin izleyiciler tarafından ilgiyle takip edilen programı Eğitime Bakış’a konuk olarak katıldı.

Programda hem kendi eğitim vizyonunu hem de ailesinin yıllardır süregelen eğitime katkılarını samimi ve vizyoner bir dille anlattı.

programda, özellikle bu yıl eğitime başlayacak olan ve Kahramanmaraş’a yeni bir soluk getirmesi beklenen Mehmet Balduk Fen Lisesi hakkında önemli bilgiler verildi.

Nazlı Ceylan Balduk Kurtul, lisenin sadece bir eğitim kurumu olmanın ötesinde, bilimsel düşüncenin, çağdaş eğitimin ve ahlaki değerlerin harmanlandığı bir vizyonla kurulduğunu vurguladı.

Programda yaptığı açıklamalarda Nazlı Ceylan Balduk Kurtul, “Rahmetli babam Mehmet Balduk’un adını taşıyan bu okul, onun eğitim aşkının, gençliğe olan inancının ve memleket sevgisinin bir yansımasıdır. Öğrencilerimizin bilimsel ve sosyal anlamda donanımlı bireyler olarak yetişmeleri için hiçbir detayı atlamadan hazırlıklarımızı sürdürüyoruz,” dedi.

Programda ayrıca Balduk Ailesi’nin geçmişten günümüze eğitim alanında yaptığı yatırımlar, hayırsever projeler ve destekler de ele alındı. Sadece okul binaları değil, burs imkanları, eğitim materyalleri ve öğrenci destek programlarıyla da eğitimin her kademesine katkı sundukları vurgulandı.

Eğitim odaklı sohbetin samimi ve içten atmosferi, izleyicilerden de büyük beğeni toplarken, Nazlı Ceylan Balduk Kurtul’un vizyonu ve duruşu izleyicilere ilham verdi. Kahramanmaraş’ın eğitim haritasına yeni bir yıldız olarak eklenen Mehmet Balduk Fen Lisesi, hem şehirde hem de Türkiye genelinde adından söz ettirmeye hazırlanıyor.