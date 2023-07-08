Asgari ücret, memur ve emekli maaşlarına yapılan zamların ardından sürücü kursu fiyatları da yerinde durmadı.



10 TEMMUZ'DA ZAMLANACAK

Ortalama 7 bin TL olan güncel sürücü kursu fiyatları, 10 Temmuz'da yapılacak düzenleme ile artacak.



EN AZ YÜZDE 30 ZAM

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, sürücü kurslarına en az yüzde 30 zam gelmesi bekleniyor.

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YENİ FİYAT LİSTESİ BELLİ OLDU

Fiyatlar şehirlere göre değişiklik gösteriyor. İstanbul'da 11 bin TL, Ankara'da 12 bin TL, İzmir’de ise 10 bin 500 TL seviyesine çıkacak.



SINAV ÜCRETLERİ SABİT KALDI

Sınav ücretleri ise şimdilik sabit kaldı. Yazılı sınav harcı 240 TL, direksiyon sınavı harcı ise 295 TL olarak ödenmeye devam edecek.

Öte yandan planlanan bu zammın ardından bu yıl yeni bir zammın daha geleceği de konuşulanlar arasında.