Asgari Ücret, Memur Maaş Zammıyla Birlikte Ehliyet Alma Fiyatlarının Artıp Artmadığı Merak Ediliyor.

Kahramanmaraş Merkezli Depremlerin Ardından Yaraların Sarılması Adına Gerçekleştirilen Adımlar Kapsamında Ülke Genelinde Ehliye Zam Gelse de Kahramanmaraş Bu Zamdan Muaf Oldu.

Sürücü Kursu İşletmecisi Eftal Karaçalı Peş Peşe Gelen Zamlar Ve Son Olarak Akaryakıta Gelen Zamla Birlikte Ehliyet Fiyatlarının da Artmasını Beklediklerini Söyleyerek Vatandaşların Biran Önce Başvurularını Yapmaları Hususunda Uyardı.

