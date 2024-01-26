Bir dizi trafik cezası bunuluyor. Ancak bu cezaların arasında en ağır olanları ise trafiği tehlikeye sokan suçlara kesiliyor. Ve ne yazık ki geri dönüşü de olmuyor.

Bu geri dönüşü olmayan hataların başında ise trafikte sürücülerin bilerek diğer sürücüleri riske atması geliyor. Özellikle de bu cezada para cezası ödeyip kurtulurum diyenler yanılıyor iş ehliyetten olmaya kadar gidebiliyor.

Geçtiğimiz günlerde trafik ekiplerince drift atarken yakalanan sürücü trafiği tehlikeye attığı gerekçesiyle ehliyetine veda etti.



Hem para cezası verildi hem ehliyetini kaptırdı...

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince bir sürücünün otomobiliyle drift yapıp trafiği tehlikeye düşürdüğünü ve bir de bu görüntüleri sosyal medyada paylaştığını belirledi.

Görüntüler üzerinden kimliği belirlenen sürücü polis merkezine götürülerek 21 bin 214 TL para cezası verildi. Aynı suç nedeniyle ikinci kez yakalanan sürücü sadece para cezasıyla kurtulamadı.



Otomobiliyle drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren sürücünün ehliyeti, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesini 5 yıl içerisinde 2. kez çiğnemesi nedeniyle iptal edildi.