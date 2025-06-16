Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde yapılan şok trafik uygulamasında dikkat çeken bir olay yaşandı. Şükrüpaşa Caddesi’nde 15 ekip ile gerçekleştirilen denetimde 215 kişi ve 114 araç kontrol edildi.

Ehliyetsiz Sürücüye ve Ruhsat Sahibi Annesine Ceza Yağdı

Denetim sırasında durdurulan motosikletin sürücüsünün ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Yapılan kontrollerde motosikletin, sürücünün annesine ait olduğu belirlendi.

Ehliyetsiz araç kullanan sürücüye 18 bin 710 TL, ruhsat sahibi olan annesine ise ehliyetsiz kişiye araç kullandırmaktan yine 18 bin 710 TL olmak üzere toplam 37 bin 420 TL idari para cezası kesildi.

Motosiklet Yakınlarına Teslim Edildi

Durumun ardından sürücü, annesini telefonla arayarak bilgilendirdi. Polis ekipleri motosikleti, sürücünün bir yakınına teslim etti.

Trafik Denetimleri Devam Ediyor

Edirne Emniyet Müdürlüğü, trafik güvenliğini artırmak amacıyla benzer uygulamaların süreceğini duyurdu. Yetkililer, sürücüleri kurallara uymaları konusunda bir kez daha uyardı.