Edinilen bilgiye göre, Ekinözü ilçesi, merkez mahallede bulunan evinin 2. katındaki balkondan bulunan 59 yaşındaki Hacer Taşdemir, önceki gün evinin balkonundan dışarıyı izlediği esnada dengesini kaybederek yere düştü. Düşen kadını fark eden vatandaşlar durumu 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaşlı kadın, Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Hacer Taşdemir, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaşlı kadının cenazesi Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.