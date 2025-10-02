Dergi, Türkiye genelinde ticaret ve sanayi odaları, TOBB, DEİK, TİM ve MÜSİAD gibi önde gelen kuruluşlar aracılığıyla ilgili illere dağıtılırken, dijital platformlarda ekofull.com adresi üzerinden, ayrıca Milli Kütüphane ve İletişim Başkanlığı’nın internet portalında da erişime açıldı. Bu sayede EKOFULL Dergisi, hem basılı hem dijital mecrada geniş bir okuyucu kitlesine ulaşabiliyor.

Ekim sayısında, Türkiye tarımının geleceğine dair kritik bir konu olarak “Direnç Planı” öne çıkarıldı. Tarım sektörünün sürdürülebilirliği, iklim değişikliği ve gıda güvenliği gibi başlıklar, sektördeki güncel verilerle detaylı bir şekilde analiz edildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile yapılan özel söyleşi ise sayıya ayrı bir değer kattı. Bakan Yumaklı, Türkiye’nin tarım politikaları, üretici destekleri ve inovasyon odaklı projeler hakkında samimi ve açıklayıcı bilgiler paylaştı.

Öte yandan, modern mutfakların ve gastronomi sektörünün öne çıkan markalarını bir araya getiren Zuchex Fuarı da derginin kapağında yer aldı. Fuar, ulusal ve uluslararası mutfak trendlerini, yenilikçi ekipmanları ve sektördeki fırsatları gözler önüne sererken, EKOFULL Dergisi okuyucularına bu alandaki gelişmeleri kapsamlı şekilde aktarıyor.

Derginin diğer sayfalarında ise, sektöründe öne çıkan firmalarla gerçekleştirilen özel röportajlar, yatırım ve büyüme hikâyeleri ile iş dünyasının güncel dinamikleri ele alındı. Analizler ve grafiklerle desteklenen içerikler, okuyucuların ekonomik verileri anlamasına ve sektör trendlerini takip etmesine olanak sağlıyor.

EKOFULL Dergisi’nin 23. sayısı, yalnızca ekonomi ve tarım sektörünü değil, aynı zamanda ticaret ve sanayi dünyasını ilgilendiren pek çok konuyu bir araya getirerek, okuyucularına kapsamlı ve özgün bir içerik sunuyor. Basılı ve dijital mecralardaki dağıtımı ile geniş bir kitleye ulaşan dergi, sektör profesyonelleri ve genel okuyucular için güvenilir bir referans kaynağı olma özelliğini bir kez daha pekiştiriyor.