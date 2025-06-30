Kahramanmaraş merkezli olarak 2014 yılında yayın hayatına başlayan Ekonomim Gazetesi ve Dergisi, 12. yılını kutluyor.

Ekonomi, piyasa, yatırım ve iş dünyasına dair tarafsız yayıncılığıyla dikkat çeken Ekonomim, hem yerelde hem de ulusal ölçekte ekonomi haberciliğine değer katmaya devam ediyor.

Genel Yayın Yönetmeni Fatih Alper Gültepe, “Ekonomiyi sadece rakamlarla değil, girişimci hikâyelerle ve yerel potansiyelle anlatmaya çalıştık,” diyerek, yayın çizgisini daha da genişleteceklerini ifade etti.

Yeni dönemde dijital yatırımlar ve genç gazetecilere yönelik projeleriyle daha geniş kitlelere ulaşmayı hedefleyen Ekonomim, 12 yıldır olduğu gibi doğru ve güvenilir bilgiyle ekonomi dünyasının nabzını tutmayı sürdürüyor.