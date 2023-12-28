Ekonomist Hikmet Gümüşer 2023 Yılını Aksu Haber’e Özel Değerlendirdi.
Ekonomist Gümüşer Konuşmasını Sonlandırırken 2024 Yılının Ülkemizin Finansal Anlamda Kalkındığı Ve Güçlendiği Bir Yıl Olmasını Diliyorum Dedi.Kaynak: Taha Hayri Bağbudar
Ekonomist Hikmet Gümüşer 2023 Yılını Aksu Haber’e Özel Değerlendirdi.
Ekonomist Gümüşer Konuşmasını Sonlandırırken 2024 Yılının Ülkemizin Finansal Anlamda Kalkındığı Ve Güçlendiği Bir Yıl Olmasını Diliyorum Dedi.Kaynak: Taha Hayri Bağbudar
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