Türkiye ekonomisi, 2024 yılının ilk yarısında hem iç hem de dış faktörlerin etkisiyle karmaşık bir dönemden geçiyor. Enflasyon hala yüksek seviyelerde, ancak bazı olumlu gelişmeler de mevcut.

Enflasyon oranı yüksek seyretmeye devam ediyor. Merkez Bankası, enflasyonu kontrol altına almak için politika faizini artırdı. Enflasyon oranının 2024 yılı sonunda %40 civarında olması bekleniyor.

Gelinen süreci ekonomisti Hikmet Gümüşer, son ekonomik gelişmeleri değerlendirmek üzere Aksu Haber mikrofonlarına konuştu.

Enflasyonun gerilmesiyle birlikte faizler düşecek mi? Sorusunu da yanıtlıyor.

Gümüşer, bu ekonomik gelişmelerin ihracatımıza da yansıdığını belirtti ve ihracatın bu yıl neden düşük olduğunun sebeplerini açıkladı.

Genel olarak, Türkiye ekonomisi 2024 yılında zorluklarla karşı karşıya kalmaya devam ediyor, ancak belirli sektörlerdeki olumlu gelişmeler ve yapısal reform beklentileri umut verici.