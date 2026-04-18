Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda özel gereksinimli bireylerin hayatını kolaylaştıracak çalışmaları sürdürmeye devam ediyor. Başkan Fırat Görgel öncülüğünde sürdürülen çalışmalar kapsamında, zorlu sınav sürecinde EKPSS’ye hazırlanan 257 özel gereksinimli vatandaşlara hazırlık kursu desteği sağlayan Büyükşehir Belediyesi, sınav günü de onların yanında olmayı sürdürecek.

Bu kapsamda, 19 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (EKPSS) katılacak özel gereksinimli vatandaşlara ve refakatçilerine yönelik ulaşım desteği sağlanacak. Sınava girecek toplam bin 872 vatandaş ve refakatçileri, Büyükşehir’e ait erişilebilir araçlar ile 24 farklı sınav noktasına ulaştırılacak.

Ulaşımda Engeller Kalkıyor

Büyükşehir Belediyesinin ücretsiz ulaşım desteği ile 19 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek EKPSS öncesinde sınava girecek adayların ve refakatçilerinin ulaşım konusunda herhangi bir mağduriyet yaşamaması hedefleniyor. Servisler, sınav sabahı saat 08.00’da Büyükşehir Belediyesi binası önünden sınav merkezlerine hareket edecek. Özel gereksinimli vatandaşlar, 0344 223 10 75 numaralı telefonu arayarak veya ALO 153 Çağrı Merkezi’ne ulaşarak engelsiz servis hizmetinden faydalanabilecek.