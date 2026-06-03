Hava sıcaklığının 30 dereceye yaklaştığı kentte, Bakırcılar Çarşısı'nda ocak başında çalışan kalaycı ustaları hem yaz sıcağı hem de işlerinin gerektirdiği yoğun ateşle mücadele ediyor. Gün boyunca kızgın ocakların başında çalışan ustalar, mesleklerini yaşatabilmek için fedakârca mesai harcıyor.

Özellikle öğle saatlerinde sıcaklığın daha da arttığını belirten kalaycılar, işlerinin yaz aylarında çok daha zor hale geldiğini ifade etti. Yıllardır aynı mesleği sürdürdüklerini söyleyen ustalar, yüksek sıcaklıklara alışkın olsalar da ateş karşısında çalışmanın ciddi bir dayanıklılık gerektirdiğini dile getirdi.

Kalaycılık mesleğinin sabır ve emek istediğini belirten ustalar, sıcak havaya rağmen müşterilerden gelen talepleri karşılamak için çalışmalarını aksatmadan sürdürdüklerini söyledi.

Kahramanmaraş'ın kültürel mirası arasında yer alan kalaycılık mesleğini yaşatmaya çalışan ustalar, gençlerin bu mesleklere ilgi göstermesinin önemine dikkat çekerek, geleneksel el sanatlarının gelecek nesillere aktarılması gerektiğini vurguladı.

Yaz sıcaklarının etkisini artırdığı bu günlerde, Bakırcılar Çarşısı'nda ateşin karşısında alın teri döken kalaycılar, zorlu şartlara rağmen üretmeye ve mesleklerini yaşatmaya devam ediyor.