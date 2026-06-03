Programda çocukluk yıllarından itibaren yaşadığı zorlukları, eğitim hayatında karşılaştığı engelleri ve başarıya uzanan yolculuğunu samimi bir dille paylaşan Şahin, izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı.

Andırın’da geçen çocukluk yıllarını anlatan Prof. Dr. Mehmet Şahin, maddi imkânsızlıklar içerisinde büyüdüğünü, ancak öğretmenlerinin desteği ve eğitime olan inancı sayesinde akademik kariyer basamaklarını tek tek çıktığını ifade etti. Tarlalardan üniversite kürsülerine uzanan yaşam öyküsünü anlatan Şahin, kendisine yol gösteren öğretmenlerini de minnetle andı.

Programda ayrıca kaleme aldığı eserler, akademik çalışmaları ve medya alanındaki faaliyetlerine de yer verildi. Şahin, farklı dönemlerde yaşadığı ilginç anıları paylaşırken siyasetin dışında kalan yaşamından kesitler de aktardı.

Programın en dikkat çeken bölümü ise memleketine dair yaptığı değerlendirmeler sırasında yaşandı. Çocukluk yıllarında defalarca yürüyerek geçtiği yolların bugün tamamlanma aşamasına geldiğini ifade eden Şahin, bu yollarla ilgili yıllardır taşıdığı bir ahdini de ilk kez kamuoyuyla paylaştı.

11 yaşında kaybettiği babasından kendisine miras kalan “Ağ Gelin” türküsünü hatırlatan Şahin, söz konusu yol tamamlandığında o güzergâhta canlı yayın yapacağını ve bu ahdini yerine getireceğini söyledi. Bu anları anlatırken duygulanan Şahin, zaman zaman gözyaşlarına hâkim olmakta zorlandı.

Siyasetçi kimliğinin yanı sıra mücadelelerle dolu yaşam öyküsünü izleyicilerle paylaşan Prof. Dr. Mehmet Şahin’in konuk olduğu “Meclisten Portreler” programı, 9 Haziran’a kadar TBMM TV ekranlarında yayınlanmaya devam edecek.