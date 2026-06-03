Küresel piyasalarda yaşanan ekonomik gelişmeler, merkez bankalarının faiz politikaları ve jeopolitik riskler yatırım araçlarının seyrini etkilemeye devam ederken, gümüş fiyatları son dönemde sakin bir görünüm sergiliyor.

Geçmiş yıllarda savaşlar, ekonomik krizler ve küresel belirsizlik dönemlerinde hızlı yükselişlerle yatırımcıların dikkatini çeken gümüş, son aylarda daha dengeli bir fiyat hareketi izliyor. Uzmanlar, değerli metalin belirli bir bant aralığında hareket ettiğini ve piyasada güçlü bir yön oluşmadığını ifade ediyor.

Fiyatlar Dar Bantta Hareket Ediyor

Piyasa temsilcileri, gümüş fiyatlarında zaman zaman küçük dalgalanmalar yaşansa da genel görünümün yatay olduğunu belirtiyor. Özellikle son dönemde küresel risklerin artmasına rağmen fiyatlarda sert yükselişlerin görülmemesi dikkat çekiyor.

Uzmanlara göre, yatırımcıların önemli bir bölümü önceki yükseliş dönemlerinde alım yaptığı için mevcut seviyelerde güçlü bir satış baskısı da oluşmuyor. Bu durum piyasalarda dengeli bir görünüm ortaya çıkarıyor.

Uzun Vadeli Beklentiler Olumlu

Kısa vadede hareket alanının sınırlı olduğuna dikkat çeken uzmanlar, orta ve uzun vadeli beklentilerin ise pozitif olduğunu vurguluyor.

Gümüşün hem yatırım aracı hem de sanayi metali olarak önemli bir konuma sahip olduğunu belirten piyasa uzmanları, özellikle yenilenebilir enerji, elektronik ve teknoloji sektörlerinden gelecek talebin fiyatlar üzerinde etkili olabileceğini ifade ediyor.

Küresel Gelişmeler Yakından İzleniyor

Analistler, önümüzdeki süreçte ABD Merkez Bankası başta olmak üzere büyük merkez bankalarının para politikaları, küresel ekonomik büyüme verileri ve jeopolitik gelişmelerin gümüş fiyatlarının yönünü belirleyeceğini belirtiyor.

Özellikle sanayi üretimindeki artışın gümüş talebini destekleyebileceği değerlendirilirken, yatırımcıların kısa vadeli fiyat hareketlerine göre karar vermek yerine piyasaları dikkatle takip etmeleri gerektiği ifade ediliyor.

Gözler Yeni Yükseliş Sinyallerinde

Piyasalarda şimdi en çok merak edilen konu ise gümüşün mevcut yatay seyrini ne zaman sonlandıracağı. Uzmanlar, küresel ekonomik görünümde yaşanabilecek değişimlerin ve yatırımcı talebindeki artışın gümüşü yeniden yükseliş trendine taşıyabileceğini belirtiyor.

Yatırımcılar ise değerli metal piyasasında oluşabilecek yeni fırsatlar için gelişmeleri yakından izlemeyi sürdürüyor.