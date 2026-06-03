Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Yapılan çalışmalar kapsamında, “tehdit” ve “kasten yaralama” suçlarından hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.D. isimli şahıs yakalanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. Ayrıca “kasten yaralama” suçundan hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.K. isimli şahıs da polis ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak tütün ve sigara ticaretine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda ise yüklü miktarda kaçak ürün ele geçirildi.

20, 22 ve 23 Mayıs tarihlerinde düzenlenen üç ayrı operasyonda yapılan aramalarda, 149 bin 200 adet içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron sigara ile 5 bin 470 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheli hakkında, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliğini tehdit eden suç unsurlarıyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtilerek, kamu düzeninin korunması amacıyla çalışmaların aralıksız devam edeceği vurgulandı.