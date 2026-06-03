Depremlerde ağır hasar alan bölgelerde başlatılan dönüşüm çalışmaları kapsamında, şehir merkezinin birçok noktasında inşaat faaliyetleri sürüyor. Özellikle ticaretin kalbinin attığı alanlardan biri olan Dere Pazarı çevresinde yeni iş yerleri ve modern yapılar hızla yükselirken, bölgenin eski canlı günlerine kavuşması hedefleniyor.

Şehrin yeniden ayağa kaldırılması için yürütülen çalışmalar çerçevesinde, hem ticari alanlar hem de sosyal yaşam merkezleri eş zamanlı olarak hayata geçiriliyor. Kent estetiğine uygun şekilde tasarlanan yeni yapılar, modern şehircilik anlayışıyla inşa ediliyor.

Öte yandan Azerbaycan Bulvarı ile Trabzon Caddesi arasında yapımı süren meydan projesinde de sona yaklaşıldı. Kahramanmaraş’ın yeni cazibe merkezlerinden biri olması planlanan projede çalışmaların büyük bölümü tamamlanırken, ekipler çevre düzenleme ve son rötuş çalışmalarını sürdürüyor.

Tamamlandığında vatandaşların sosyal yaşamına önemli katkı sunması beklenen meydan projesi, şehrin yeni buluşma noktalarından biri olacak. Geniş yürüyüş alanları, dinlenme noktaları ve modern mimarisiyle dikkat çeken proje, şehir merkezine yeni bir kimlik kazandıracak.

Kahramanmaraş’ta sürdürülen yeniden yapılanma çalışmalarıyla birlikte depremin izleri birer birer silinirken, yükselen binalar ve tamamlanan projeler şehrin geleceğine dair umutları da yeniden yeşertiyor.