Olay, Dulkadiroğlu ilçesi Şeyhşamil Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 8. Sokak üzerindeki 29 numaralı binanın önünde yerde hareketsiz yatan bir erkeğin olduğunu gören vatandaşlar durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kimliği ve Sağlık Geçmişi Netleşti

Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemelerde, hayatını kaybeden kişinin Aslanbey Mahallesi’nde ikamet eden ve terzilik yapan Suriye uyruklu M.B. (37) olduğu tespit edildi.

Olayın ardından tercüman eşliğinde ifadesine başvurulan hayatını kaybeden şahsın 23 yaşındaki eşi S.E., kocasının ciddi sağlık sorunları olduğunu belirtti. Talihsiz adamın daha önceden de sık sık bayılma nöbetleri geçirdiğini ifade eden acılı eş, eşinin nörolojik ve kalp rahatsızlıklarının bulunduğunu dile getirdi.

Darp İzine Rastlanmadı, Soruşturma Sürüyor

Olay yerinde yapılan ilk dış muayenede şahsın vücudunda herhangi bir kesici, delici alet ya da darp izine rastlanmadı. M.B.’nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için otopsi yapılmak üzere Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.