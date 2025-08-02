Kahramanmaraş’ın sağlık alanında öncüsü HG Hospital’ın üroloji uzmanı Opr. Dr. Mustafa Eren, erkeklerde yaygın olarak görülen cinsel fonksiyon bozukluklarına dair önemli açıklamalarda bulundu. Toplumda sık rastlanmasına rağmen bu sorunun konuşulmaktan çekinildiğine dikkat çeken Opr. Dr. Mustafa Eren şöyle konuştu: “Ne yazık ki hastalar, utanma ve çekinme duygularıyla hekime başvurmakta geç kalıyor. Oysa bu tür problemler, tıpkı diğer hastalıklar gibi tıbbi bir yaklaşımla ele alınmalı ve mutlaka bir üroloji uzmanına danışılmalıdır,” dedi.

Dr. Eren, tanı sürecinde öncelikle hastanın öyküsünün dikkatle dinlendiğini, ardından gerekirse hormon testleri ve ultrason gibi tetkiklerin yapıldığını ifade etti

Daha önce son çare olarak protez uygulamasına başvurulduğunu hatırlatan Doktor Eren, “Protez uygulamaları bazı hastalarda kaçınılmazdı. Ancak bu yöntem, vücuda yabancı bir parça yerleştirme zorunluluğu nedeniyle birçok hasta tarafından tercih edilmiyordu. Bugün ise Eksozom tedavisi gibi daha az invaziv yöntemlerle hastalar sağlıklarına kavuşabiliyor,” dedi.