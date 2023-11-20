Yener, Elbistan'ın kanaat önderlerinden biri olarak kabul edilen Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Paksoy'u evinde ziyaret etti.

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Paksoy ise ziyaretten memnuniyetini dile getirerek, İnşaat Mühendisi Abdullah Yener’in, Elbistan'a katkı sağlayacak projelerini değerlendirdi. Paksoy, şehrin ekonomik ve sosyal dinamikleriyle ilgili bilgiler paylaşarak işbirliği ve dayanışmanın önemini vurguladı.

İnşaat Mühendisi Abdullah Yener, burada yaptığı konuşmada;

Birçoğunuzun bildiği gibi Elbistan’da ve Türkiye’nin çeşitli yerlerinde birçok inşaat yaptım, çok büyük projelere imza attım, daha önceleri hiçbir zaman belediye başkanlığını düşünmemiştim. Bildiğiniz gibi 6 Şubat’ta çok büyük bir deprem felaketi yaşadık. Elbistan’da böylesine büyük bir yıkım olmasaydı yine belediye başkanlığını düşünmeyecektim. Elbistan’ın yeniden ayağa kalkması için, Elbistan’ı yeniden imar etmek için hatta Elbistan’da yaşanan depremi fırsata çevirmek için, Elbistan’ı modern bir şehir haline getirmek için, Elbistan belediye başkanlığına aday oldum. Elbistan’ı Elbistanlı Mühendis ve Teknik Adamlarla birlikte tekrar ayağa kaldıracağız. İfadelerini kullandı.

Ticaret Ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Paksoy, İnşaat Mühendisi Abdullah Yener’e Elbistan için çıkmış olduğu yolda başarılar diledi.

