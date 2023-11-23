Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Cuma General, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek çıkmış olduğu yolda Yener’e başarılar diledi.

Yaptığı ziyareti Aksu Habere değerlendiren İnşaat Mühendisi Abdullah Yener, şu ifadelere yer verdi.

Ben, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde memleketimize hizmet etmek için aday adayı oldum.

Tercihinizi yaparken Elbistan’ın yeniden imarı için mutlaka teknik bir insanı, bir mimarı bir inşaat mühendisini tercih edin, Elbistan bu durumdayken doktor, eczacı, avukat, esnafla Elbistan bu yıkımdan çıkılamaz, bu mesleklerde çok önemli ve faydalı ancak Elbistan’ın yeniden ayağa kalkması için Elbistan’da teknik bir insana bir mimara bir inşaat mühendisine ihtiyaç var.

İnşaat Mühendisi Abdullah yener, konuşmasının devamında, Elbistan’ı yeniden imar etmek için Hatta Elbistan’ı modern bir şehir haline getirmek için,

Elbistan belediye başkanlığına aday oldum, eğer ben belediye başkanı olursam, Elbistan’ı Elbistanlı Mühendis ve Teknik Adamlarla birlikte tekrar ayağa kaldıracağız.