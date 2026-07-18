Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde sürdürdüğü ulaşım ve altyapı yatırımlarını ilçe merkezlerinin yanı sıra kırsal mahallelerde de kesintisiz şekilde devam ettiriyor. Vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, ortak kullanım alanlarında gerçekleştirdiği düzenlemelerle kırsal mahallelerin ihtiyaçlarına uzun vadeli çözümler üretmeyi sürdürüyor.

Bu kapsamda Kuzey İlçeler Dairesi Başkanlığı koordinesinde Elbistan’ın Gündere Mahallesi’nde bulunan mahalle mezarlığında yenileme çalışmaları başlatıldı. Vatandaşların özellikle kabir ziyaretleri sırasında karşılaştığı ulaşım sorunlarını ortadan kaldırmayı amaçlayan çalışma kapsamında, mezarlık içerisindeki stabilize yollar kilit parke ile kaplanıyor.

Bin Metrekarelik Kilit Parke Uygulaması

Toplam bin metrekarelik alanda gerçekleştirilen kilit parke uygulamasıyla mezarlık içerisindeki ulaşım ağının daha düzenli, güvenli ve kullanışlı hale getirilmesi hedefleniyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte özellikle yağışlı havalarda oluşan çamur ve su birikintileri nedeniyle yaşanan erişim güçlükleri ortadan kaldırılacak. Yaz aylarında ortaya çıkan toz ve toprak kaynaklı sorunların da önüne geçilerek vatandaşların mezarlık alanını daha sağlıklı şartlarda kullanabilmesi sağlanacak.

Kabir Ziyaretleri Daha Konforlu Hale Gelecek

Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sayesinde mahalle sakinleri, yakınlarının kabirlerini daha temiz, düzenli ve konforlu bir ortamda ziyaret etme imkânına kavuşacak. Aynı zamanda gerçekleştirilen düzenleme ile mezarlık alanının genel görünümünün iyileştirilmesi ve daha estetik bir yapıya kavuşturulması da amaçlanıyor.