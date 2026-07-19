Olay, Pınarbaşı Mahallesi’nde bulunan Muhsin Yazıcıoğlu Parkı’nda meydana geldi. İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında çıkan tartışmada bıçak ve satır kullanıldı. Kavgada bir genç kolundan ağır şekilde yaralandı.

Kanlar içerisinde olay yerinden uzaklaşmayı başaran yaralı genç, çevredeki esnaftan yardım istedi.

Durumu fark eden duyarlı bir esnaf, üzerindeki tişörtü çıkararak yaralının koluna tampon uygulayıp kanamayı durdurmaya çalıştı.

Aynı anda 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, kavgaya karışan şüphelilerin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.