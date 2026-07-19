Olay, Pınarbaşı Mahallesi’nde bulunan Muhsin Yazıcıoğlu Parkı’nda meydana geldi. İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında çıkan tartışmada bıçak ve satır kullanıldı. Kavgada bir genç kolundan ağır şekilde yaralandı.

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Kanlar içerisinde olay yerinden uzaklaşmayı başaran yaralı genç, çevredeki esnaftan yardım istedi.

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Durumu fark eden duyarlı bir esnaf, üzerindeki tişörtü çıkararak yaralının koluna tampon uygulayıp kanamayı durdurmaya çalıştı.

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Aynı anda 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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İlk müdahalesi sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, kavgaya karışan şüphelilerin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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