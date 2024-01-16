Kahramanmaraş Ve Elbistan Halkının Yakından Tanıdığı Gerçekleştirdiği Birçok Başarılı Proje İle Adından Sıkça Söz Ettiren İnşaat Mühendisi Abdullah Yener, AK Parti Elbistan Belediye Başkan Aday Adayı Oldu.

Adaya Adayı Yener Bu Süreçte Sıkılmadık El Girilmedik Gönül Bırakmamak Adına Elbistan’ın Her Mahallesini Her Sokağını Karış Karış Ziyaret Etti.

Yener Ziyaretlerinde Elbistan İçin Elini Değil Gövdesini Taşın Altına Koyduğunu Söyleyerek Bu Zorlu Dönemde Elbistan’a Bir Teknik bir kişinin Lazım Olduğunu Belirterek Kendinin de Bu Yola Kenti Yeniden İnşa Ve İhya Etmek Adına Çıktığını Belirtti.

Ayrıca Aday Adayı Abdullah Yener Her Vatandaşın Tek Tek Sorun Ve Taleplerini Dinleyerek Onların Her Zaman Destekçisi Olmaya Gayret Göstereceklerini Vurguladı.