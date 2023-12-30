Gerçekleştirilen Temel Atma Törenine Tbmm Tarım, Orman Ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Elbistan Kaymakamı Yunus Ataman Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Ak Parti İl Başkanı Fırat Görgel, Ak Parti Elbistan Belediye Başkan Aday Adayı Abdullah Yener, Kent Protokolü Ve Vatandaşlar Katılım Sağladı.

Törenin Açılış Konuşmasını Yapan Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman Emeği Geçen Herkese Teşekkür Etti.

Ardından Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mevlüt Kurt İse Deprem Felaketinin Ardından Yaraların Hızla Sarılmaya Devam Edildiğini Söyledi.

Son Olarak Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici De Hükümetin Her Zaman Olduğu Gibi Yine Vatandaşının Yanında Olduğuna Dikkat Çekti.

